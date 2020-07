Roma: Pd Campidoglio, auguri a Rosati per nomina in Eur Spa, garanzia buona amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo capitolino del Partito democratico rivolge "auguri e buon lavoro ad Antonio Rosati per il nuovo incarico di amministratore delegato di Eur Spa. L'esperienza di amministratore - spiega il Pd del Campidoglio in una nota - maturata negli anni passati in Campidoglio, poi a Palazzo Valentini e all'Arsial hanno mostrato le sue competenze e le grandi capacità che oggi sono di nuovo al servizio della Capitale nella gestione di una società importante come Eur Spa. Siamo certi - conclude la nota - che con il suo impegno, come già dimostrato in passato anche in questa occasione la sua guida saprà dare ottimi risultati e raggiungere nuovi traguardi a vantaggio della città". (Com)