Ue: “Handelsblatt”, prima intesa su fondo ripresa, sovvenzioni per 390 miliardi di euro

- Il Consiglio europeo avrebbe raggiunto un primo accordo sul fondo per la ripresa dell’Ue dalla crisi del coronavirus. Lo strumento dovrebbe prevedere 390 miliardi di euro in sovvenzioni da non rimborsare. È quanto reso noto al quotidiano “Handelsblatt” da fonti dell’Ue. Si tratterebbe di un compromesso al ribasso rispetto alla proposta di Germania e Francia per 500 miliardi di euro in sovvenzioni ma utile a raggiungere un accordo con i cinque paesi frugali. (Geb)