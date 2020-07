Scuola: Azzolina, basta toni apocalittici, a settembre si torna in classe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio tranquillizzare le famiglie" sul fatto che per settembre verranno trovate regole consone per consentire agli studenti di tornare in classe. Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che ai microfoni di Rai Radio1 ha poi ricordato che "ci sono tavoli regionali aperti e molte scuole sono pronte mentre altre si stanno attrezzando. La criticità emersa - ha aggiunto - è quella legata la tema dei trasporti ma il ministro De Micheli ci sta lavorando". Dunque, ha concluso, "le famiglie devono stare tranquille perchè a settembre riporteremo tutti a scuola: Basta allarmismi e toni apocalittici perché a settembre si tornerà a scuola". (Rin)