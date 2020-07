Brasile: ministro dell'Educazione Milton Ribeiro positivo a coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Educazione del Brasile, Milton Ribeiro, è risultato positivo al nuovo coronavirus. "Ho appena ricevuto il risultato positivo alla Covid. Mi sto già sottoponendo alle cure e lavorerò da remoto", ha scritto il ministro in un messaggio diffuso sulle reti sociali. Ribeiro, il quarto funzionario a ricoprire la carica di ministro dell'Educazione nel governo di Jair Bolsonaro, è entrato ufficialmente in carica il 16 luglio. La notizia segue di poche ore quella del contagio accertato per un altro membro del gabinetto Bolsonaro, il ministro della Cittadinanza, Onyx Lorenzoni. . "Giovedì sera ho iniziato ad avvertire sintomi che potevano essere della Covid-19. Venerdì ho fatto gli esami, tra cui la Pcr, il risultato è arrivato oggi ed è stata riscontrata Covid", ha scritto il ministro in un messaggio pubblicato sui suoi profili sociali. (segue) (Brb)