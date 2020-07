Roma: vasto incendio di sterpaglie tra via del Mare e via Ostiense, chiuse in parte entrambe strade

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un vasto incendio di sterpaglie è divampato dalle 14 di oggi tra la via del Mare e la via Ostiense. Sul posto sono intervenute le pattuglie del gruppo Eur della polizia locale che hanno chiuso entrambe le vie invase dal fumo nel tratto compreso tra il Gra e viale Marconi. Le operazioni di spegnimento, da parte dei vigili del fuoco, sono ancora in corso. Ulteriori pattuglie dei gruppi territoriali della polizia locale e del Gpit sono accorse per agevolare la viabilità nella zona. (Rer)