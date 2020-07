Milano: presidenti Municipi centrodestra, Sala dispotico cambia regole elettorali per paura di perdere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dopo anni di promesse disattese da parte del sindaco Sala sul potenziamento dei municipi, è paradossale e dispotico che l’unica azione che la sinistra milanese voglia decretare sia tendenziosa e prettamente di tipo elettorale”. Lo denunciano in una nota congiunta i presidenti di centrodestra dei municipi di Milano Samuele Piscina (Municipio 2), Paolo Bassi (Municipio 4), Alessandro Bramati (Municipio 5), Marco Bestetti (Municipio 7) e Giuseppe Lardieri (Municipio 9), contrari alla proposta di delibera “volta - spiegano - a rivedere le modalità d’elezione dei municipi di Milano modificando l’articolo 97 dello Statuto comunale” e che “rende di fatto scontato il secondo turno elettorale nei municipi, portando la soglia minima di voti per l’elezione al primo turno dal 40 al 50 per cento”. “Si tratta di un vero e proprio atto di forza nonché una scortesia istituzionale senza precedenti”, secondo gli esponenti di centrodestra. “Prendiamo atto - dichiarano - che la sinistra milanese sia seriamente preoccupata di perdere le prossime elezioni, vista la totale inerzia comunale e il palese abbandono dei municipi e dei cittadini, e che pertanto il sindaco sia propenso a tentare di correre ai ripari con una modifica allo Statuto comunale che gli possa permettere l’alleanza con i compagni del Movimento 5 Stelle e della sinistra estrema al secondo turno, tipico e becero esempio di calcolo elettorale sui risultati attesi che fa capire il tipo di politica portata avanti dal Pd milanese” (segue) (com)