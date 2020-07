Milano: presidenti Municipi centrodestra, Sala dispotico cambia regole elettorali per paura di perdere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sala però non fa i conti con l’oste e rischia fortemente che il doppio turno diventi un vero e proprio boomerang. L’unica cosa certa è che ne consegue un aumento dei costi della politica a causa dei fondi necessari per garantire il secondo turno, in un momento storico nel quale invece dovremmo essere tutti propensi a tagliare le spese non necessarie per garantire i servizi ai cittadini”, osservano i presidenti dei Municipi, che concludono: “L’ultimo problema dei municipi sono le regole per l’elezione dei loro membri. I municipi chiedono rispetto, personale e poteri, non magheggi elettorali per far vincere una parte politica a discapito dell’altra. Che decentramento vuole lasciare Sala alla città? Manca meno di un anno alle elezioni e chiediamo a questa amministrazione di invertire velocemente e drasticamente la rotta, ritirando questa proposta fatta frettolosamente e sedendoci attorno a un tavolo per trovare proposte e soluzioni condivise che vengano realmente portate a compimento, contrariamente alle favolette che ci sono state raccontate in questi ultimi anni. La corsa è una cattiva consigliera caro Beppe, occhio a non inciampare poiché il cambio delle regole (spesso) non porta alla vittoria”. (com)