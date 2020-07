Libia-Egitto: fonti stampa, delegazione di alto livello al Cairo entro le prossime ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di alto livello della Libia è attesa al Cairo nelle prossime ore. Lo riferisce l'emittente "Al Hadath" in una breve nota emessa poche ore dopo che la Camera dei rappresentanti dell’Egitto (HoR) ha approvato all'unanimità l'invio di truppe in compiti di combattimento all'estero per difendere la sicurezza nazionale egiziana contro "le milizie e i gruppi terroristici". "Nelle prossime ore si registrerà la visita al Cairo di alti funzionari libici, per un coordinamento del lavoro", spiega una fonte alla testata. L'emittente riferisce inoltre che l'Egitto allestirà una sala operativa per seguire gli sviluppi in Libia. (Cae)