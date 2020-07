Latina: yacht in fiamme nel porto di Gaeta, incendio domato dai vigili del fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco del comando di Latina, sono intervenuti nel Comune di Gaeta, via lungomare Caboto, a seguito della segnalazione di un incendio su una imbarcazione da diporto. Sul posto, ormeggiata presso una banchina privata, uno yacht di diversi metri che ha preso fuoco: le fiamme si sono sprigionate nelle cabine. Per le operazioni di spegnimento si è reso necessario l'intervento della sezione navale dei vigili del fuoco di base a Gaeta che con un natante attrezzato. Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento in collaborazione con l'autorità portuale. (Rer)