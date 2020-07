Arabia Saudita: il ricovero del re fa partire le speculazioni su nuovi scenari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ricovero del re dell’Arabia Saudita, Salman bin Abdulziz, per un'infiammazione alla cistifellea ha riportato di attualità il tema della successione al trono in quello che è il più importante Paese del Consiglio di cooperazione del Golfo e la principale economia regionale. L’attenzione è nuovamente tornata per il 34enne principe Mohammed bin Salman, erede al trono e figlio di re Salman, protagonista in questi anni di un cambiamento epocale all’interno della monarchia e considerato da tempo il vero tessitore della politica saudita. Al potere dal gennaio 2015, re Salman è l'ultimo monarca saudita della sua generazione di fratelli che detengono il potere dalla morte del padre e fondatore dell'Arabia Saudita, il re Abdulaziz.In caso di una successione Mohammed bin Salman sarebbe il più giovane monarca del Consiglio di cooperazione del Golfo. Al momento l’84enne sovrano si trova ricoverato presso l'ospedale specialistico King Faisal e secondo quanto riferito dalla stampa saudita sono nati su Twitter diversi hashtag per augurare una pronta guarigione al monarca, uno dei quali ha registrato 6 milioni di condivisioni. Anche il sovrano 91enne del vicino Kuwait, l’emiro Sabah al Ahmad al Sabah, insieme all’Arabia Saudita stretto alleato degli Stati Uniti e importante produttore di petrolio, è stato ricoverato in ospedale nel fine settimana per controlli medici e ha subito un intervento chirurgico. Al Sabah ha temporaneamente trasferito i poteri al principe ereditario, l’83enne Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah.Il ricovero di re Salman avviene in un momento di fragilità e di generale tensione nella regione del Medio Oriente. L’Arabia Saudita sta facendo infatti i conti con le conseguenze anzitutto sanitarie della pandemia di coronavirus, il regno è il primo per contagi e morti con 253.000 casi e 2.523 decessi, mentre al pari degli altri paesi del Golfo sta subendo le conseguenze del crollo dei prezzi e della domanda di petrolio. Secondo il Fondo monetario internazionale (Fmi) l’economia saudita dovrebbe contrarsi nel 2020 del 6,8 per cento. Nonostante la difficile situazione, l’Arabia Saudita sta cercando di rafforzare il suo ruolo mentre il rivale Iran risulta profondamente indebolito a causa della devastante crisi economica e sanitaria. Un esempio è il caso dell’Iraq che ha dato il via con la nomina di Mustafa al Kadhimi ad un cambio di passo, rafforzando i rapporti con Riad, già rilanciati negli anni passati, confermando come Teheran al momento non rappresenti più un partner così solido sui cui puntare come in passato.Lo stato di salute del re saudita Salman è stato spesso oggetto di speculazioni in questi mesi, tra cui il suo presunto ricovero a causa del coronavirus, sempre prontamente smentiti da Riad con video, fotografie del monarca e della corte reale e interventi in videoconferenza. Il recente ricovero si è rivelato quantomeno improvviso, considerato che per oggi era stata fissata un’importantissima visita a Riad del primo ministro iracheno Al Khadimi, che è stata rimandata proprio a causa dello stato di salute del sovrano. In una nota il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan al Saud ha dichiarato: "Il regno apprezza la scelta del primo ministro iracheno di visitare come primo paese dopo aver assunto la carica. Per ricevere questa visita estremamente importante e fornirgli tutti i mezzi possibili per il suo successo, la nostra leadership in coordinamento con le autorità dell'Iraq ha deciso di rinviare la visita fino a quando il custode delle due Sacre moschee non lascerà l'ospedale".Il re Salman, prima della salita al potere nel 2015, ha servito come principe ereditario e ministro della Difesa e in qualità di governatore di Riad dal 1963 al 2011, divenendo protagonista della trasformazione radicale da città del desertico altopiano del Najd in una moderna metropoli. Come avvenuto con la trasformazione di Riad, il regno di Salman è stato segnato da rapidi e radicali cambiamenti in un paese abituato al contrario a riforme lente e graduali. Da quando è salito al potere ha portato il paese nella guerra in Yemen, ha rafforzato la posizione del regno nei confronti del rivale sciita Iran e ha rotto i rapporti con il vicino Qatar. Sul piano interno ha sovvertito i tradizionali equilibri, sollevando il fratello Muqrin dalla posizione di principe ereditario e nominando per la prima in qualità di erede e vice-erede al trono due esponenti della seconda generazione: il principe Mohammed bin Nayef e il proprio figlio Mohammed bin Salman. Nel giugno 2017, re Salman annuncia un nuovo e radicale cambiamento sollevando il principe ereditario e figlio e del defunto Nayef bin Abdulaziz al Saud, ed elevando alla successione il figlio Mohammad, primo dopo il padre Abdulaziz a nominare di fatto un erede diretto alla successione.Con il sostegno del padre, il principe Mohammed ha trasformato il regno negli ultimi anni, aprendolo ai turisti ed erodendo decenni di restrizioni ultra-conservatrici, diversificando allo stesso tempo l’economia rendendola sempre meno dipendente dalle esportazioni di petrolio. Il principe ha anche avviato una importante campagna contro la corruzione che ha portato in carcere decine tra imprenditori, principi e oppositori, oltre ad essere stato accusato di aver avuto un ruolo nell’uccisione dell’editorialista del quotidiano statunitense “Washington Post” Jamal Khashoggi alla fine del 2018. A differenza di altri paesi leader della regione come la Turchia, che hanno assistito ad una progressiva chiusura della società, l’Arabia Saudita governata da Salman e soprattutto dal figlio Mohammed ha assistito ad una serie di riforme senza precedenti, rappresentate dal programma Saudi Vision 2030, e anche nuovi cambiamenti sul piano delle alleanze strategiche come quella storica con la Russia per la riduzione della produzione di petrolio, volta a riportare in equilibrio il mercato e contrastare la concorrenza dei produttori nordamericani.Il piano per traghettare il paese fuori dalla dipendenza dal petrolio con 80 progetti economici, tra cui l’ambiziosa realizzazione di Neom (la città del “futuro”) nel nord del paese e la quotazione in Borsa del colosso petrolifero Aramco, sottende ad una apertura del paese come sottolineato dallo stesso Mohammed bin Salman alla Future Investmnent Initiative dell’ottobre del 2017 (la cosiddetta Davos del deserto): “Il settanta percento dei sauditi ha meno di 30 anni. Con tutta sincerità, non sprecheremo altri trenta anni della nostra vita ad avere a che fare con idee estremiste. Vogliamo vivere una vita che traduca la nostra religione in tolleranza, i nostri buoni costumi e tradizioni, e vivremo con il mondo e contribuiremo allo sviluppo di tutto il mondo”. La promessa di Mohammed bin Salman si è in parte tradotta in realtà: nel gennaio 2018 alle donne è stato concesso l’accesso agli stadi; nel marzo 2018 dopo 35 anni sono stati riaperti i cinema; nel giugno dello stesso è stato sollevato il divieto per le donne di guidare; nel settembre 2019 vengono concessi i primi visti turistici; infine l’11 dicembre 2019, dopo vari rinvii, il 5 per cento del colosso Aramco è stato quotato sul mercato azionario locale con una capitalizzazione iniziale di 1.880 miliardi di dollari, raggiungendo quota 2.000 miliardi il giorno seguente.La pandemia di coronavirus ha colpito profondamente l’economia saudita, ma secondo le autorità ha solo rallentato i piani di riforma. Lo scorso 7 luglio Air Products, Acwa Power e Neom hanno firmato un accordo per un impianto di produzione di ammoniaca a base di idrogeno verde da 5 miliardi di dollari. Il progetto, che sarà equamente suddiviso tra i tre partner, avrà sede a Neom e produrrà ammoniaca verde per l'esportazione verso i mercati globali. (Res)