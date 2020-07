Libia: parlamento dell'Egitto approva possibile intervento militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti dell’Egitto ha approvato oggi una mozione per consentire al presidente Abdel Fatah al Sisi e alle Forze armate egiziane di intervenire nella crisi in Libia. Lo riferisce l’emittente televisiva di proprietà saudita “Al Hadath Tv”, parte del gruppo “Al Arabiya” con sede a Dubai. Il testo garantisce al capo dello Stato la possibilità di inviare truppe in Libia allo scopo di difendere la sicurezza nazionale egiziana, in caso di attacco da parte delle forze alleate al Governo di accordo nazionale libico (Gna), l'organo esecutivo riconosciuto dalle Nazioni Unite e sostenuto militarmente dalla Turchia, contro la città di Sirte e contro la base aerea di Jufra, controllate dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar. Giovedì 16 luglio Al Sisi è tornato a minacciare un intervento militare in Libia, affermando che il suo Paese potrebbe “cambiare rapidamente lo scenario militare se lo volesse. Abbiamo l'esercito più forte della regione. Tuttavia – ha aggiunto prudentemente – abbiamo bisogno dell'approvazione del nostro Parlamento prima di muoverci”. (Cae)