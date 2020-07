Imprese: Gianni Quartiroli nuovo presidente della Piccola industria di Assolombarda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “A Gianni Quartiroli e alla sua squadra le mie più sentite congratulazioni. Sono certo che il nuovo presidente, merito delle competenze professionali e delle qualità umane che gli sono da tutti riconosciute, saprà essere all’altezza del ruolo affidatogli. In un momento così difficile per l’economia, occorrerà difendere con determinazione il valore della piccola industria, un asset determinante per il rilancio del futuro produttivo del nostro territorio. A lui, dunque, l’augurio di un buon lavoro con l’auspicio che anche la Piccola industria di Assolombarda, che già oggi conta quasi 4mila imprese, possa continuare a crescere portando quel contributo di innovazione, di saper fare, di passione, di coraggio e di orgoglio che da sempre rappresenta una grande forza del nostro tessuto produttivo”, commenta Alessandro Enginoli. Tra le priorità indicate da Quartiroli, una stretta collaborazione tra i territori di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia con l’obiettivo di fare sistema e contribuire a promuovere, sempre di più, lo sviluppo e le vocazioni delle rispettive aree insieme all’attrattività locale e del suo tessuto produttivo. Oltre all’investimento nei processi di digitalizzazione, l’attenzione ai mercati esteri. Resta invariata, fino a fine mandato per il quadriennio 2017-2021, la squadra di presidenza della Piccola industria. Ai vicepresidenti già in carica - Pierfabio Garavaglia (Status Srl), Paolo Gerardini (Microsys Srl), Massimo Giovanardi (Giovanardi Spa), Ambra Redaelli (Rollwasch Italiana Spa), Andrea Siano (Argos Spa) si aggiunge Alessandro Enginoli (Biostrada Srl). (com)