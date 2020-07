Ue: Meloni, Italia deve giocare d'attacco, chi sta a sindacare pensi ai suoi paradisi fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al vertice Ue sul Recovery Fund l'Italia deve giocare d'attacco. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, a margine di un evento per presentare il candidato sindaco a Segrate, Luca Sirtori. "Penso che l'Italia debba giocare in attacco - ha osservato Meloni -. Penso che le nazioni che stanno lì a sindacare su come spendiamo i nostri soldi dovrebbero ricordare come rubano i nostri soldi, per esempio con i loro paradisi fiscali. Ho consigliato al presidente Conte di giocare in attacco, spero lo faccia. Se lo farà e se l'Italia farà valere le proprie ragioni ovviamente ci troverà al suo fianco, se invece ancora una volta l'Italia si farà dettare l'agenda da chi finora ha beneficiato delle regole dell'Ue allora non ci sarà nulla di nuovo sotto al cielo e ciascuno di noi farà le sue valutazioni". "Se l'Ue decide stavolta di non essere credibile nel dare una mano non a qualcuno ma a se stessa, penso che la percezione dei cittadini, non delle forze politiche, rispetto al valore e all'utilità di questa Unione cambierà sensibilmente - ha concluso Meloni - Ma io confido che non si arrivi fino a lì, spero che l'intelligenza soprattutto di quelli che hanno maggiormente beneficiato dell'Ue, che non siamo stati noi italiani ma altri, alla fine, dopo dei negoziati molto complessi, faccia ragionare tutti. Se così non sarà vorrà dire che non avevamo così torto. Spero invece di aver avuto torto". (Rem)