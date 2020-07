Regno Unito: ministro Esteri conferma sospensione trattato estradizione Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Regno Unito ha deciso di sospendere il trattato di estradizione con Hong Kong e di vietare l'esportazione di strumenti antisommossa in seguito all'imposizione della legge di sicurezza nazionale di Pechino. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Dominic Raab oggi in un intervento nella Camera dei Comuni. Raab ha ricordato che il Regno Unito cerca rapporti di cooperazione con la Cina, ma ha aggiunto che il governo britannico è preoccupato dalla situazione a Hong Kong e dalla repressione della minoranza degli uiguri in Cina. Raab ha quindi dichiarato che il trattato di estradizione verrà sospeso "immediatamente e per una durata indefinita". Il trattato non verrà ripreso a meno che "non ci siano clausole reali che assicurino che l'estradizione dal Regno Unito non possa essere utilizzata in modo scorretto in base alla legge di sicurezza nazionale". (Rel)