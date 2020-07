Egitto: parlamento vota a favore di leggi del settore bancario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge approvata oggi stabilisce, inoltre, che le banche che operano in Egitto dovrebbero avere un capitale di almeno 5 miliardi di sterline (270 milioni di euro) e gli uffici di rappresentanza dovrebbero avere un capitale di almeno 150 milioni di sterline. La normativa prevede anche un nuovo sistema per risolvere i contenziosi delle banche inadempienti, con l'obiettivo di mantenere la stabilità del settore bancario e proteggere gli interessi dei depositanti. I deputati hanno votato a favore di una legge che impone una "tassa sul coronavirus" dell'1 per cento sui salari degli impiegati statali e pubblici e dello 0,5 per cento sulle pensioni. La legge Takaful (solidarietà) raccoglierà i proventi dell'imposta in un fondo che verrà utilizzato per aiutare a combattere la pandemia di coronavirus. (Res)