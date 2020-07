Sport: Spadafora, Testo unico riforma va avanti, mercoledì incontro con delegazione Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro sul Testo unico di riforma per lo sport "va avanti". Lo annuncia su Facebook il ministro per lo Sport e le Poliche giovanili, Vincenzo Spadafora che spiega i suoi appuntamenti per i prossimi giorni. "Domani incontrerò la delegazione del Movimento cinque stelle, la sera stessa avrò un confronto con i presidenti degli Enti di promozione sportiva e dopodomani vedrò la delegazione del Partito democratico. Nei giorni successivi incontrerò la delegazione di Italia viva. È un lavoro enorme - spiega - frutto di molte limature e di continui spunti di riflessione che sono arrivati e continuano ad arrivare da partiti, movimenti, federazioni, discipline associate, associazioni e società sportive dilettantistiche, organizzazioni, atleti e lavoratori". (segue) (Rin)