Sport: Spadafora, Testo unico riforma va avanti, mercoledì incontro con delegazione Pd (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scopo che ci siamo prefissati - continua Spadafora - è quello di non parlare di nomi, di vertici, ma di governance e di prospettive future per milioni di lavoratori, di sportivi e di appassionati. Un Testo unico ha infatti l’ambizione di durare nel tempo, ben oltre il mandato dei singoli rappresentanti temporanei: per fare un esempio, sarà ancora in vigore quando io non sarò ministro da parecchi anni, e come me non lo saranno gli attuali dirigenti di tutti gli organi sportivi che conosciamo". (segue) (Rin)