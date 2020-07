Sport: Spadafora, Testo unico riforma va avanti, mercoledì incontro con delegazione Pd (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo "è fondamentale - sollecita il ministro - lavorare tutti insieme, non cercare compromessi al ribasso ma trovare i migliori accordi possibili per dare riconoscimento a un mondo, quello sportivo, che rappresenta moltissimo nel nostro Paese e che coinvolge ogni giorno centinaia di migliaia di lavoratori, che potranno veder garantiti diritti e tutele senza che questo gravi su Associazioni e Società. In questi giorni - conclude Spadafora - ho sentito dichiarazioni e prese di posizione di ogni tipo, normale dialettica politica alla vigilia di un passo così importante. Quello che mi preme, però, è fare in modo, col contributo di tutti, che non si perda questa importante occasione". (Rin)