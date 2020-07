Ucraina: Shevchenko (Nbu), Kiev può divenire centro finanziario regionale in cinque anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Shevchenko prende il posto di Yakiv Smolii, che a inizio luglio ha presentato una lettera di dimissioni al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il governatore dimissionario sostiene che l’istituto da lui diretto sarebbe sotto “costante pressione” da parte del sistema politico ucraino e da diverso tempo. “Ciò rende impossibile per me, in qualità di governatore, portare avanti il mio compito alla guida della Banca nazionale dell’Ucraina e interagire con le altre agenzie governative. Con le mie dimissioni, voglio inviare un avvertimento contro ulteriori tentativi di minare le fondamenta istituzionali della banca centrale ucraina”, ha detto Smolii. Il governatore dimissionario era entrato in carica nel marzo 2018, dopo la nomina da parte della Verkhovna Rada, il parlamento monocamerale di Kiev, in sostituzione di Valeria Gontareva. (segue) (Rum)