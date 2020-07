Ucraina: Shevchenko (Nbu), Kiev può divenire centro finanziario regionale in cinque anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando le dimissioni di Smolii, il Servizio europeo per l'azione esterna ha ricordato che la creazione di una Banca nazionale forte e indipendente è stata un risultato fondamentale per l'Ucraina e rimane cruciale per il futuro successo del paese. Negli ultimi anni, ha aggiunto il Seae, la Banca nazionale ucraina ha adottato misure coraggiose e più che mai necessarie per garantire la stabilità macrofinanziaria dell'Ucraina e facilitare una ripresa economica sostenibile. Le politiche della Banca hanno servito bene l'economia e il popolo ucraino, stabilizzando la valuta nazionale, riducendo l'inflazione e aumentando le riserve estere, ristrutturando l'intero settore bancario e recuperando le attività perse in caso di frode bancaria. (segue) (Rum)