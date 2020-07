Ucraina: Shevchenko (Nbu), Kiev può divenire centro finanziario regionale in cinque anni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'annuncio delle dimissioni del governatore della Banca nazionale ucraina, Yakiv Smolii, sullo sfondo di presunte pressioni politiche manda un segnale preoccupante", si legge nella nota del Seae. "La Banca deve mantenere la propria capacità di svolgere il proprio ruolo in modo indipendente. Minare questa importante istituzione mette a repentaglio la credibilità e il sostegno al programma di riforme dell'Ucraina. Il percorso dell'Ucraina verso le riforme è impegnativo, in particolare nelle attuali eccezionali circostanze della pandemia di coronavirus", si legge ancora. L'Unione europea, ha ribadito il Seae, continuerà a sostenere l'Ucraina nell'attuazione delle riforme tanto necessarie e conta sulle autorità ucraine per mantenere il loro livello di impegno. (Rum)