Honduras: coronavirus, governo proroga coprifuoco fino al 26 luglio

- Il governo dell'Honduras ha prorogato fino al 26 luglio il coprifuoco decretato per contenere la diffusione del nuovo coronavirus. Una decisione che risponde all'incremento straordinario registrato nelle ultime 24 ore: secondo il Sistema nazionale di gestione dei rischi (Sinager), la giornata di domenica si è chiusa con 1.042 nuovi casi di contagio e nove decessi, per un totale di 33.835 infetti e 900 vittime ricollegate alla Covid-19. Il coprifuoco, in vigore dal 14 marzo, obbliga la popolazione del piccolo paese centroamericano a uscire per motivi di stretta necessità - acquisto di generi alimentari e farmaceutici - seguendo un ordine giornaliero legato al numero di serie del documento di identità. Confermato il blocco totale alla circolazione nel corso del fine settimana. (Mec)