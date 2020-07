Usa: Mnuchin, per nuovo pacchetto di aiuti trattative partono da mille miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump spera che il prossimo pacchetto di aiuti federali contro la crisi generata dalla pandemia di coronavirus venga approvato entro la fine del mese. Lo ha detto il segretario al Tesoro, Steve Mnuchin, precisando che i negoziati partono da una base di mille miliardi di dollari, che si aggiungono ai 3 mila miliardi di dollari di aiuti federali già stanziati lo scorso maggio. Il pacchetto, ha spiegato Mnuchin, avrà un focus su “minori, lavoro e vaccini”, come già preannunciato dal leader repubblicano al Senato Mitch McConnell. Il segretario al Tesoro si è anche detto convinto che un vaccino sarà disponibile entro fine anno “per le emergenze”. Tuttavia, Mnuchin ha anche preannunciato un taglio ai sussidi di disoccupazione, poiché l’amministrazione vuol fare in modo che “la gente non venga pagata per restare in casa piuttosto che per andare al lavorare”. Nel nuovo pacchetto ci saranno “crediti fiscali che incentiveranno le imprese a riassumere i lavoratori. Ci saranno linee di credito per i dispositivi di protezione personale, grandi incentivi, denaro agli Stati e alle scuole perché possano aprire in maniera sicura”. (segue) (Nys)