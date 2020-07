Usa: Mnuchin, per nuovo pacchetto di aiuti trattative partono da mille miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mnuchin ha partecipato oggi all’incontro tra il presidente Donald Trump e i due leader del Partito repubblicano al Congresso, il senatore Mitch McConnell e il rappresentante Kevin McCarthy. L’incontro è avvenuto dopo che nel fine settimana l’amministrazione Trump si è opposta ad alcuni provvedimenti contenuti nella bozza preparata dai Repubblicani, tra cui lo stanziamento di 25 miliardi di dollari per l’effettuazione di test sul coronavirus e per il tracciamento dei contagi e la concessione di altri 25 miliardi di dollari alle agenzie federali in prima fila per il contenimento del virus, in particolare i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) e gli Istituti nazionali di salute (Nih). Secondo i media locali, l’opposizione della Casa Bianca ha fatto infuriare i Repubblicani al Campidoglio. (segue) (Nys)