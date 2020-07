Usa: Mnuchin, per nuovo pacchetto di aiuti trattative partono da mille miliardi di dollari (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Connell, scrive oggi il “New York Times”, aveva progettato di presentare pubblicamente il piano già nei prossimi giorni, prima di procedere con i negoziati con i Democratici. Al momento le due parti sono ancora distanti su una serie di questioni cruciali, tra cui l’estensione dei sussidi di disoccupazione che dovrebbero scadere alla fine di questo mese, l’elargizione di nuovi fondi per le autorità statali e locali, per le scuole e per le imprese. L’obiettivo dei Repubblicani è di arrivare a un pacchetto da circa mille miliardi di dollari, che si andrebbero ad aggiungere ai 3 mila miliardi di dollari già stanziati dalle autorità federali lo scorso maggio. I Democratici, che hanno la maggioranza alla Camera dei rappresentanti, vorrebbero tuttavia un piano più ambizioso, da almeno 3 mila miliardi di dollari, e hanno già fatto sapere di essere pronti a bloccare il pacchetto dei Repubblicani se questo dovesse essere considerato insufficiente. Tra le condizioni poste dai Dem vi è anche una nuova tornata di pagamenti da 1.200 dollari per i cittadini in difficoltà. Per la Casa Bianca a occuparsi del dossier sono Mnuchin e il capo di gabinetto di Trump, Mark Meadows. (Nys)