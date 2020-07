Argentina: Fernandez presenta entro la settimana progetto riforma della giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha annunciato che presenterà entro questa settimana un progetto di riforma della giustizia da lui stesso definito come "ambizioso" e "necessario". Il punto principale del progetto di riforma, ha spiegato Fernandez nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano "Pagina 12", è il "riordino di tutta la giustizia federale" con l'obiettivo di decentralizzare le competenze oggi circoscritte ad una dozzina di giudici e mettere fine in questo modo alla "discrezionalità" nell'applicazione delle norme. "E' un piano tanto ambizioso quanto necessario perché la giustizia federale ha dimostrato fino ad oggi un funzionamento difettoso", ha detto Fernandez. "La riforma prevede un riassetto di tutta la giustizia federale con più procure, e più tribunali", ha aggiunto. Oltre a questo, secondo il capo di governo ci sono anche altri problemi da affrontare che vanno dal funzionamento della Corte suprema a quello del Consiglio della Magistratura. In ballo anche l'introduzione definitiva delle giurie popolari previste dal nuovo Codice processuale penale varato nel 2019. (segue) (Abu)