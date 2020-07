Fase 3: Iv, Castelli doveva rettificare, pronti a incontrare ristoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ristoratori italiani, "ingiustamente colpevolizzati e danneggiati dalle parole pronunciate dalla viceministra Castelli, meritano tutta la solidarietà possibile". Lo dichiarano in una nota i deputati di Italia viva Michele Anzaldi e Luciano Nobili. "Si tratta - proseguono - di una categoria che sta subendo più di altre e in maggiore profondità gli effetti economici negativi della pandemia. Ai 50 mila ristoranti che hanno sottoscritto la lettera promossa da Gianfranco Vissani, alle associazioni che in queste ore hanno protestato anche di fronte a Montecitorio, a realtà nuove come Aios RistorAzione Italia promossa da un ristoratore simbolo di Palermo come Gigi Mangia voglio dire 'non siete soli', anche in Parlamento. Non tutta la maggioranza di governo la pensa come la viceministra Castelli, che invece di attaccare la stampa avrebbe potuto subito precisare, rettificare e chiedere scusa. Non tutti i partiti sono disposti a coprire un evidente scivolone, totalmente insostenibile. Ad esempio non Italia viva. Se c'è interesse a trovare insieme delle soluzioni, con alcuni colleghi siamo pronti e disponibili ad un incontro. Sicuramente non possiamo battere da soli il Covid e i suoi effetti, ma potremo denunciare, aprire un dialogo con sindaci e con i dirigenti pubblici, provare a interloquire con la parte sana della pubblica amministrazione per sconfiggere la folle e insensata deriva burocratica". (segue) (Com)