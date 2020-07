Fase 3: Iv, Castelli doveva rettificare, pronti a incontrare ristoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I ristoranti hanno bisogno di aiuti - proseguono Anzaldi e Nobili - per rimanere aperti e ripartire, non certo di consigli per riconvertire le loro attività in non si sa bene cosa. Il problema, purtroppo, non è di facile soluzione e qualunque sforzo di questa maggioranza trova ostacoli fortissimi innanzitutto nella burocrazia, o peggio nell'inefficienza di molti uffici pubblici. Il tutto amplificato all'inverosimile, come scrive Mario Calabresi sulla sua newsletter 'Altre storie', dallo smart working, un'idea giusta trasformata troppo spesso in queste settimane nell'ennesima arma distruttiva fornita al burocrate contro imprenditori, partite Iva, autonomi. E' difficile immaginare una soluzione efficace nella situazione in cui ci troviamo, ma sono certo che nella maggioranza vi sia la volontà di fare tutto il possibile, perché dal lavoro dei ristoratori dipende non soltanto una fetta di Pil e di introiti per lo Stato, dipendono non soltanto centinaia di migliaia di posti di lavoro, dipende non soltanto la sopravvivenza di tante imprese, ma anche la qualità della vita, del benessere e del decoro delle nostre città. Alziamoci tutti insieme - concludono - e combattiamo contro la burocrazia. Con i colleghi di Italia viva ci siamo, se volete". (Com)