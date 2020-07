Coronavirus: Ciacciarelli (Lega), Lazio ha bisogno di turisti e non di migranti irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio "D'Amato, batte i pugni sul tavolo contro i cittadini del Lazio per far indossare la mascherina a tutti e poi lui e Zingaretti spalancano le porte a decine di immigrati irregolari possibilmente infetti". È quanto dichiara in una nota il consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli. "Siamo all'assurdo - aggiunge -. Basta con questo business, aiutassero gli imprenditori in difficoltà. Il Lazio ha bisogno di turisti che pagano e non di clandestini che creano disordini e diffondono il virus". (Com)