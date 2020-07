Italia-Ungheria: Urso (FdI), insieme per fronteggiare il "fronte del Nord" in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Ungheria possono realizzare un'alleanza strategica tra i paesi dell'Europa meridionale e quelli di Visegrad. Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, presidente della Associazione parlamentare di amicizia Italia-Ungheria, in visita politica e istituzionale a Budapest. I due paesi, secondo Urso, possono lavorare insieme per fronteggiare il 'fronte del Nord' e riaffermare i valori fondamentali dell'Unione Europea. "Oggi più che mai è necessario anche a fronte di quanto sta accadendo a Bruxelles. È quanto emerso nell'incontro che ho avuto oggi pomeriggio con il presidente della Assemblea Nazionale ungherese, Laszlo Lover, in cui abbiamo riaffermato i valori della solidarietà europea anche sulla base della comune identità storica tra Roma e Budapest. La determinazione con cui (il premier Viktor) Orban sta sostenendo le ragioni dell'Italia, insieme con i leader di Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca è di straordinaria importanza perché segna una svolta nella narrazione delle vicende europee che nessuno può misconoscere. Non riguarda i partiti ma le nazioni", ha affermato Urso. (Res)