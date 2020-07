Milano: Meloni su elezioni, possiamo vincere, no a identikit a priori del candidato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il candidato sindaco di Milano il partito di Fratelli d'Italia sta vagliando le ipotesi in campo ma l'era del centrosinistra nel capoluogo lombardo può finire, senza però fare un identikit a priori del candidato, concentrandosi solo su un nome proveniente dalla società civile. Questo in sintesi il pensiero della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, espresso oggi a margine di un evento per presentare il candidato sindaco a Segrate Luca Sirtori. "A Milano stiamo contribuendo a vagliare le ipotesi in campo - ha dichiarato Meloni - Penso che a Milano si possa vincere, che l'amministrazione Sala oggi, come quella Pisapia prima, che si sono dedicate molto alle lobby piuttosto che agli immigrati, a coccolare i centri sociali e hanno abbandonato le periferie, i commercianti, i cittadini comuni, debbano e possano finire anche a Milano e con una proposta alla quale Fratelli d'Italia intende partecipare e per la quale anche noi stiamo vagliando diverse ipotesi di candidature a sindaco". Meloni pensa "possa essere un'impresa che riesce, quindi siamo concentrati su questo". (segue) (Rem)