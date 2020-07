Milano: Meloni su elezioni, possiamo vincere, no a identikit a priori del candidato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A chi gli ha chiesto se ci si stia concentrando su personalità della società civile, su candidati senza tessera di partito, come ribadito oggi anche dal leader della Lega Matteo Salvini, Meloni ha replicato: "Io non faccio mai identikit prima di stabilire il candidato. Ci sono personalità che non hanno la tessere di partito che possono essere migliori ma non considero neanche che avere una tessera di partito in tasca possa essere oggetto di nocumento - ha concluso Meloni - Noi vogliamo scegliere il candidato migliore. Sicuramente ci sono tante figure nella società civile in una città come Milano che possono assolutamente essere competitive". La leader Fd'I ha commentato anche le parole di Matteo Salvini che oggi ha ribadito come il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, usi la città come trampolino per la politica nazionale: "Questo la sinistra lo fa storicamente e sistematicamente - ha concluso - Io posso dire che già il fatto che Sala non confermi la sua candidatura la dice lunga anche sulla percezione che si ha sul proprio operato. Di solito quando prendi in considerazione l'ipotesi di non continuare con l'operato è perché non sei sicuro del lavoro che hai fatto. E pare anche a me che il sindaco Sala sia stato molto presente sul dibattito nazionale ma che poi se si gire per le periferie si senta molto l'assenza dell'amministrazione comunale. È questo il gap che vogliamo colmare". (Rem)