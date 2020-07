Tunisia: presidente Saied, “momento pericoloso, serve responsabilità”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Duro monito del presidente della Tunisia, Kais Saied, all’intera classe politica del Paese nordafricano in un momento di grave crisi istituzionale, con un governo in carica solo per il disbrigo per gli affari correnti e il parlamento bloccato dalle proteste dei deputati nostalgici del regime di Ben Ali. “La Tunisia vive oggi i momenti più pericolosi della sua storia dall’indipendenza” dalla Francia del 1952 e tutte le autorità “dovrebbero essere responsabili e concentrarsi sulla risoluzione dei problemi reali del popolo tunisino”, ha detto il capo dello Stato, durante un incontro a Palazzo Cartagine con il presidente del parlamento e leader del partito islamico musulmano, Rachid Ghannouchi e i vicepresidenti Samira al Shawashy e Tariq al Fititi. Questo incontro, spiega una nota della presidenza tunisina, è stato convocato per discutere in particolare “della situazione nell'Assemblea popolare durante il recente periodo, ha reso il parlamento incapace di svolgere i suoi compiti”. (Tut)