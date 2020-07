© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: funzionario Anp, Corte penale internazionale annuncerà indagine su crimini di Israele - Il Tribunale penale internazionale dovrebbe annunciare a breve l'intenzione di avviare un'indagine contro Israele sui possibili crimini di guerra commessi in Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est. Lo ha riferito un alto funzionario dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) all'emittente israeliana "Channel 12". "Molti israeliani farebbero meglio a stare attenti", ha aggiunto l'anonimo funzionario palestinese, alludendo a eventuali mandati d'arresto a carico di comandanti militari e politici israeliani. Tuttavia, secondo quanto dichiarato da un alto funzionario israeliano al quotidiano "Times of Israel" gli avvertimenti palestinesi dovrebbero essere presi con le pinze. "Per me è più una guerra psicologica - ha detto -. Stanno sfruttando il panico diffuso da alcuni nei media israeliani". (segue) (Res)