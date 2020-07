© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Israele, governo approva accordo per costruzione gasdotto East-Med - Israele ha approvato l'accordo siglato con Cipro, Grecia per la costruzione del gasdotto East-Med per il trasporto di gas naturale in Europa. "L'approvazione del governo dell'accordo quadro per la posa del gasdotto Israele-Europa è un'altra pietra miliare storica per rendere Israele un esportatore di energia", ha detto domenica il ministro dell'Energia, israeliano Yuval Steinitz. Secondo quanto riferiscono i media, i paesi interessati al progetto dovrebbero raggiungere una decisione finale entro il 2022 per la costruzione del gasdotto. L'infrastruttura del costo complessivo di 6 miliardi di euro (6,86 miliardi di dollari) dovrebbe essere completata entro il 2025. Attualmente è in corso un'indagine terrestre e marittima per determinare la rotta del gasdotto da 1.900 chilometri (circa 1.200 miglia). L'Unione europea e Igi Poseidon, proprietaria del gasdotto, hanno investito ciascuno 35 milioni di euro (40 milioni di dollari) nella fase di pianificazione. Igi Poseidon è una joint venture tra la società greca Depa e il gruppo energetico Edison. Nelle scorse settimane, sia il parlamento di Nicosia che quello di Atene hanno ratificato l'accordo internazionale per la costruzione del gasdotto. (Res)