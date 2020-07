© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bolivia: presidente Anez offre aiuti sociali ma chiede ad opposizione sblocco fondi internazionali - Lo presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, è pronta a offrire un piano di aiuti alle famiglie colpite dall'emergenza sanitaria - bonus "Salute" - una volta che l'Assemblea legislativa (Alp) avrà approvato gli aiuti concordati con organismi internazionali. "Voglio richiamare l'attenzione su questo bonus Salute che stiamo offrendo al paese e torno a chiedere all'Assemblea di non bloccarci il credito di cui tanto abbiamo bisogno", ha detto Anez nel corso di una intervista alla rete "Unitel". L'Alp, controllata dall'opposizione del Mas (Movimento al socialismo), non sblocca i fondi pattuiti dal governo con organismi come Fondo monetario internazionale (Fmi) e Banca mondiale, esibendo tra le altre cose la mancanza di una documentazione che giustifichi il via libera a misure corpose di politica economica. "Voi liberate questo denaro, liberate questo denaro fermo nell'Assemblea e noi, dalla prossima settimana, consegneremo questo nuovo bonus che arriverà ad oltre tre milioni di boliviani", ha detto il capo dello stato rivolgendosi ai compagni di partito dell'ex presidente Evo Morales. (segue) (Res)