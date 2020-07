© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: presidente Fernandez, rilancio verrà da export, opere pubbliche e costruzione - Esportazioni agricole, opere pubbliche e costruzione privata. Questi i tre assi principali del piano di riattivazione dell'economia che sta approntando il governo dell'Argentina per il post-pandemia. Lo ha affermato il presidente Alberto Fernandez in un'intervista rilasciata al quotidiano "Pagina 12" nel corso della quale ha anticipato alcune delle misure che vengono valutate in vista di un annuncio che potrebbe avvenire già "nei prossimi giorni". "La maggior parte del piano consiste in opere pubbliche e edilizia abitativa", ha detto Fernandez. "Si tratta di formidabili volani dell'economia che non richiedono importazione", ha spiegato il presidente. Il governo prevede inoltre per il 2021 un rimbalzo della domanda di commodities, la principale fonte di ingresso di divisa nel paese. Senza entrare nello specifico il capo di Stato ha parlato quindi di circa "sessanta iniziative che puntano a rimettere in moto l'economia anche con incentivi". In un contesto di profonda crisi finanziaria, e con un negoziato in corso con i creditori privati per evitare il default, Fernandez non ha escluso tra le misure che verranno adottate anche un "condono" fiscale. "E' in agenda, si tratta di una richiesta della camera dei Costruttori ma in linea di principio non sono favorevole a questo tipo di misure", ha detto. (segue) (Res)