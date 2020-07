I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia-Venezuela: Putin ratifica protocollo prestito statale per Caracas - Il presidente russo, Vladimir Putin, ha firmato la legge di ratifica di un protocollo aggiuntivo all'accordo russo-venezuelano del 2011 che consente l'esborso di un prestito statale a Caracas. È quanto pubblicato sul sito web per le informazioni normative del governo russo. Il protocollo è stato ratificato dal parlamento russo la scorsa settimana. Secondo il protocollo, il debito sovrano del Venezuela nei confronti della Russia, all'8 agosto 2018, includeva 3,1 miliardi di dollari di debito consolidato e 217.250.171 dollari di interessi. Il protocollo delinea inoltre il programma delle rate di pagamento, con l'ultima rata – del valore importo di poco più di 342 milioni di dollari, prevista per il settembre 2026. (segue) (Res)