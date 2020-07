I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: incidente sul lavoro, morti due operai precipitati da un'altezza di 20 metri - Un incidente sul lavoro è avvenuto questa mattina in un cantiere edile in piazza Lodovico Cerva, in zona Vigna Murata a Roma, dove due operai di 53 e 29 anni, entrambi romani, sono morti dopo essere precipitati da un'altezza di oltre venti metri. Secondo quanto si apprende, gli operai sarebbero caduti dall'ottavo piano della struttura mentre stavano tagliando una trave di cemento. Per loro non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre il personale del 118, anche la Polizia scientifica, gli agenti del commissariato Esposizione e i Vigili del fuoco del comando di Roma, intervenuti con la squadra 12A, il nucleo saf (speleo-alpino-fluviale), la squadra Usar ed il funzionario di servizio per la messa in sicurezza della trave sospesa. Si attende l'arrivo del magistrato di turno per l'avvio delle complesse operazioni di messa in sicurezza dell'area. Intanto, entrambe le salme sono a disposizione dell'Autorità giudiziaria. (segue) (Rer)