I fatti del giorno - Roma (4)

- Roma: Raggi, leoncine hanno finalmente nome, invito ad andare a Bioparco è luogo speciale - Le due leoncine del Bioparco di Roma, "ormai famosissime sul web, hanno finalmente un nome: si chiamano Naisha, che significa ‘speciale’, e Aasha, che vuol dire ‘speranza’. La nascita di queste due cucciole, appartenenti a una specie in via d’estinzione, è un evento storico perché è la prima volta che accade all’interno del giardino zoologico della Capitale". Lo scrive, su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma. "Invito tutti voi ad andarle a conoscere al Bioparco di Roma, all’interno di Villa Borghese - aggiunge - dove ogni giorno gli esperti si prendono cura di loro e degli altri animali, tutelando le specie protette e in via d’estinzione. È un luogo speciale, da visitare insieme ai propri bambini, per stare a contatto con la natura e conoscere da vicino le specie che popolano il nostro pianeta". (segue) (Rer)