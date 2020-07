I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: a mercato Corinto il murale di Laika per Soumaila Sacko e tutti braccianti di Italia - Da questa mattina il mercato di via Corinto nel quartiere San Paolo "racconta di Soumaila Sacko, una storia che ci riguarda. Parla del cibo che ogni giorno consumiamo, degli invisibili che ci permettono di avere nei mercati frutta e verdura, di una filiera che ancora vive di sfruttamento, caporalato e sprezzo della dignità umana". È quanto si legge in una nota del presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "Poco più di due anni fa Soumaila Sacko, bracciante e sindacalista - spiega il mini sindaco - veniva ucciso a colpi di fucile in una fabbrica abbandonata nella piana di Gioia Tauro mentre recuperava porzioni di lamiere, utili per costruire una baracca nel famigerato Ghetto di San Ferdinando. Un anno dopo la baraccopoli veniva abbattuta dall' ex ministro Matteo Salvini, senza una soluzione per le centinaia di persone costrette a spostarsi in una nuova tendopoli. Grande clamore mediatico e nessuna soluzione. A due anni di distanza siamo qua con Cecilia Caporlingua di CultRise, Arturo Salerni avvocato di Progetto diritti e legale della famiglia Sacko, Stefano Gianandrea della Confederazione Usb, Giulia Bari di Terra Onlus e la Presidente dell'Ags Mercato Corinto Patrizia Simbula". L'opera promossa dall'associazione CultRise è stata realizzata da Laika, la street artist internazionale famosa per i suoi poster dedicati a temi sociali e di attualità, alla sua prima opera murale permanente. Ecco la descrizione dell'opera fatta direttamente dall'artista: "La location scelta per quest'opera credo sia altamente simbolica. Sacko tiene in mano un pomodoro da cui cola, lungo il suo braccio, del sangue. È il sangue dei braccianti che si spaccano la schiena per una paga da fame per permettere alla grande distribuzione di ricavare il maggior profitto dalle vendite a basso costo dei prodotti agricoli". "Ringrazio l'Ags mercato Corinto, gli abitanti del quartiere che sono stati partecipi e coinvolti nell'iniziativa, l'associazione CultRise, l'Usb, l'avvocato Salerni, Terra onlus, la giunta del Municipio, Laika e tutto il suo staff per un lavoro incredibile lungo 3 giorni intensi", conclude Ciaccheri. (Rer)