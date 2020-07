© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: Pechino, contromisure se Regno Unito sospenderà trattato di estradizione - La Cina prenderà contromisure per le azioni che interferiscono nei suoi affari interni e chiede al Regno Unito di non danneggiare ulteriormente le relazioni bilaterali. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, in risposta all'annuncio da parte di Londra della sospensione del suo trattato di estradizione con Hong Kong. "Le recenti osservazioni del Regno Unito su Hong Kong hanno violato le leggi internazionali e le norme sulle relazioni internazionali. È una grave ingerenza negli affari interni della Cina. Esprimiamo forte condanna e opposizione", ha affermato Wang. Il portavoce ha anche respinto le osservazioni del segretario agli Esteri britannico Dominic Raab sui diritti umani nella regione autonoma dello Xinjiang. Ieri, 19 luglio, il segretario Raab ha dichiarato alla "Bbc" che "è chiaro che (nello Xinjiang) si stanno verificando violazioni grossolane ed eclatanti dei diritti umani". Il portavoce Wang ha definito i commenti "nient'altro che voci e calunnie". "La questione dello Xinjiang non riguarda affatto i diritti umani, le religioni o i gruppi etnici, ma la lotta contro la violenza, il terrorismo e il separatismo", ha aggiunto. (segue) (Res)