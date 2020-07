© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thailandia: l’opposizione rischia l’irrilevanza in un contesto di insicurezza regionale - Le manifestazioni anti-governative che si sono svolte negli ultimi giorni a Bangkok e in altre grandi città della Thailandia sono sintomatiche di un clima di crescente insicurezza che è particolarmente avvertito sul piano economico, ma si estende anche alla politica e al collocamento del paese nel mutevole scenario strategico regionale. La pandemia di coronavirus e la riottosità della coalizione di governo hanno turbato il clima di stabilità che l’ex generale e primo ministro Prayuth Chan-ocha ha saputo mantenere in Thailandia durante il primo anno di attività del suo governo eletto, tramite una gestione accorta delle influenze provenienti da Stati Uniti e Cina e grazie anche all’appoggio della burocrazia statale. Lo scorso febbraio la Corte costituzionale thailandese ha decretato lo scioglimento del partito Future Forward, fondato dal magnate 40enne Thanathorn Juangroongruangkit, vera rivelazione delle prime elezioni tenute in quel paese dopo anni di governo della giunta militare. Lo scioglimento del partito, che incanalava le istanze delle componenti più giovani e dinamiche dell’elettorato thailandese, ha comportato una frammentazione del fronte di opposizione filo-democratica, cui hanno contribuito anche il progressivo indebolimento di Pheu Thai, partito degli ex premier in esilio Thaksin e Yingluck Shinawatra, e la stretta esercitata dal governo sulla libertà di espressione. Le recenti dimissioni dei ministri economici del governo hanno alzato il velo sulle profonde divisioni interne alla maggioranza, non tanto e solo in materia di ricette economiche interne, ma anche e soprattutto di collocamento regionale, con una sterzata verso il protezionismo in un frangente di forte difficoltà di settori come il turismo, duramente colpiti dalla pandemia di coronavirus. (segue) (Res)