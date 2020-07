© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nepal: crisi Partito comunista, ancora stallo dopo ipotesi congresso entro l’anno - Pushpa Kamal Dahal, copresidente del Partito comunista del Nepal (Ncp) insieme al primo ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, ha escluso un congresso entro la fine dell’anno. Lo riferisce la stampa nepalese sulla base di indiscrezioni di politici della corrente maoista del partito, quella di Dahal. Diversi esponenti maoisti oggi hanno avuto un colloquio con Dahal per appurare se i due copresidenti abbiano raggiunto un’intesa e Dahal abbia rinunciato a chiedere le dimissioni di Oli dalla guida del governo e del partito. Secondo una fonte, Matrika Yadav, i due leader restano divisi, soprattutto perché Oli avrebbe posto come condizione per un congresso a novembre-dicembre un consenso sul principio della “democrazia multipartitica del popolo”. L’ipotesi di un’intesa tra i due copresidenti sul congresso, sempre secondo le indiscrezioni della stampa, ha suscitato malumori nella componente del partito che vuole le dimissioni di Oli (dovrebbero essere 30 membri su 44 del comitato permanente), in particolare nel gruppo di Madhav Kumar Nepal. Ieri era prevista una riunione del comitato permanente dell’Ncp, ma c’è stato un nuovo rinvio, a domani, 21 luglio. Si è riunito, invece, il segretariato, composto da nove membri e in quella sede Oli avrebbe lanciato l’idea del congresso. Inoltre, sia Oli che Dahal hanno incontrato la presidente, Bidhya Devi Bhandari. La spaccatura nella leadership dell’Ncp, che numerosi incontri al vertice non sono finora riusciti a sanare, è dovuta a divergenze ideologiche, personali e sulle scelte politiche. La crisi interna al partito di governo del Nepal, in corso ormai da settimane, ha oltrepassato i confini nazionali. (Res)