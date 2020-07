Coronavirus: Pd, Regione Lombardia fa cassa su donazioni cittadini, ma chiede soldi a Stato per ospedale in Fiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammontano a poco meno di 205 milioni di euro (204.882.773,41) le donazioni effettuate dai cittadini lombardi agli ospedali e alle Ats della Lombardia, sia attraverso il conto correnti messi a disposizione dalla Regione (53 milioni circa), i conti correnti delle diverse Ats, Asst e Irccs più donazioni di beni, (quasi 132 milioni) e da iniziative private di raccolta fondi indirizzate alle diverse Asst e Ats (oltre 20 milioni). È quanto risulta dalle risposte date dall'assessorato al welfare di Regione Lombardia a un'interrogazione del Partito democratico. "Dei quasi 53 milioni donati direttamente al conto della Regione - spiega una nota del gruppo Pd al Consiglio regionale - ben 25 milioni di euro avevano come destinazione prescelta dal donatore l'ospedale Covid realizzato in Fiera, ma 'non essendo tali risorse necessarie – si legge nella risposta – in quanto la fondazione Fiera ha provveduto autonomamente mediante raccolta fondi propri alla realizzazione della struttura, le donazioni destinate a tale struttura verranno utilizzate, previa autorizzazione dei donatori, per ulteriori iniziative legate all'emergenza'. Ciononostante, nel piano ospedali della Regione Lombardia, contenuto in delibera della giunta regionale n. 3264 del 16 luglio scorso, si evince che la Regione avanza richieste di rimborso al governo anche per l'ospedale in Fiera, pari a 7 milioni di euro per l'acquisto dei macchinari". (segue) (com)