Coronavirus: Pd, Regione Lombardia fa cassa su donazioni cittadini, ma chiede soldi a Stato per ospedale in Fiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre - prosegue il Pd - in assestamento al Bilancio 2020, in approvazione la prossima settimana, è scritta una modifica di legge che stabilisce che i proventi delle donazioni possano essere utilizzate 'per fronteggiare le conseguenze sociali ed economiche dell'emergenza epidemiologica da Covid-19'. Con questo passaggio la giunta avoca a sé la gestione di queste risorse, che non entreranno nel bilancio regionale. Ad oggi non esiste un regolamento della Regione Lombardia che definisca le modalità di spesa e di rendicontazione delle donazioni liberali". "Oggi – dichiara la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza -Regione Lombardia sta facendo cassa con i soldi donati dai cittadini durante l'emergenza. I cittadini sono stati generosissimi, ma certamente non saranno contenti di sapere che i loro soldi non sono ancora stati spesi né programmati per la temuta seconda ondata, mentre per il completamento dell'ospedale in Fiera si attende un nuovo finanziamento da parte del governo, a cui si chiedono anche risorse per pagare sette milioni di euro di apparecchiature, nonostante il fiume di risorse che da inizio pandemia ha stanziato per la Lombardia. Ospedale in Fiera, peraltro, che è stato costruito con le risorse raccolte dalla Fondazione". (segue) (com)