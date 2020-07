Coronavirus: Pd, Regione Lombardia fa cassa su donazioni cittadini, ma chiede soldi a Stato per ospedale in Fiera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È grave - conclude Rozza - che in Regione Lombardia non ci sia trasparenza su come vengono utilizzate le risorse donate, anche perché non esiste un regolamento che dica come devono essere spesi i soldi raccolti dalle donazioni liberali. Noi chiederemo già durante la sessione di bilancio che questo regolamento venga introdotto". "C'è una questione di fiducia che le istituzioni devono meritare da parte dei cittadini, che hanno diritto di sapere come vengono spesi i loro soldi. La Regione oggi continua a battere cassa a Roma, pur sapendo che si tratta di risorse che lo Stato prende a debito, ma accantona per usi futuri le donazioni in un regime di scarsissima trasparenza", dichiara il capogruppo Fabio Pizzul. "Siamo stati in piena emergenza e ancora non ne siamo fuori – aggiunge il vicepresidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti -, ma oggi sappiamo che ci sono 180 milioni di euro di donazioni effettuate in denaro, quindi al netto dei beni donati agli ospedali, che non sappiamo come verranno utilizzati, ma di cui nella fase uno c'è stato grande bisogno. Chiediamo chiarezza e programmazione". (com)