Difesa: Tofalo (M5s), da 150 anni Guardia costiera a tutela sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, dichiara: "Per il 155mo anniversario dell'istituzione della Guardia costiera voglio ringraziare il comandante generale ammiraglio Giovanni Pettorino e tutti gli uomini e le donne delle Capitanerie di porto per il grande lavoro che ogni giorno svolgono con impegno, passione e dedizione per la sicurezza dei cittadini - conclude l'esponente dell'esecutivo in una nota -, dei nostri mari e di tutto il Paese". (Com)