Lombardia: Giudici (Lega), Regione in avanzo esercizio 2019, gestione oculata delle risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il risultato della gestione contabile di Regione Lombardia per quanto attiene il 2019 è positivo per 883 milioni di euro e il fondo cassa risulta pari a 8,57 miliardi e ciò dimostra la buona amministrazione delle risorse da parte del governatore Fontana e della sua giunta". Ad affermarlo è Simone Giudici, consigliere regionale della Lega al Pirellone, nella nota con cui commenta l'esito dell'udienza odierna della Corte dei Conti sulla parificazione del rendiconto della Regione Lombardia. "I numeri parlano chiaro e – spiega Giudici – sono la prova evidentemente di come la Regione abbia gestito in modo oculato le risorse negli ultimi anni, a differenza di altre realtà regionali. Certamente il 2020, anche dal punto di vista finanziario, non sarà un anno semplice, anche se si è giunti ad un accordo con il governo atto a ristorare la gran parte delle minori entrate provenienti dallo Stato centrale. Purtroppo il contesto risente pesantemente delle conseguenze dovute all'emergenza pandemica del coronavirus". "È bene che sia noto – conclude Simone Giudici – come la gestione della crisi da parte di Regione Lombardia nella sua fase più acuta sia stata possibile anche grazie ai conti in ordine del nostro ente". (com)