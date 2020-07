Egitto-Stati Uniti: colloquio Al Sisi-Trump, focus su Libia e diga etiope

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, ha intrattenuto quest’oggi una conversazione telefonica con l’omologo degli Stati Uniti, Donald Trump, incentrata sugli ultimi sviluppi in Libia, sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd) e sui rapporti bilaterali tra i due Paesi. Il capo dello Stato egiziano ha ribadito la “ferma posizione strategica dell'Egitto” che mira a “preservare le istituzioni dello Stato libico” evitando un “ulteriore deterioramento della situazione di sicurezza” nel Paese vicino, si legge in una dichiarazione ufficiale pubblicata sulla pagina Facebook del portavoce presidenziale egiziano, Bassam Radi. "Gli interventi esterni approfondirebbero la crisi libica e le ripercussioni che potrebbero costituire una minaccia per la sicurezza e la stabilità regionali", ha affermato Al Sisi. Trump, secondo il portavoce egiziano, avrebbe mostrato "comprensione" per le preoccupazioni egiziane sulle ripercussioni negative della crisi libica nella regione. Il presidente degli Stati Uniti, sempre a detta di Bassam Radi, avrebbe altresì “elogiato gli instancabili sforzi egiziani che mirano a rafforzare il processo politico in Libia”. Oltre al dossier libico, i due leader hanno anche discusso degli sviluppi della Gerd e di tutti gli aspetti dei legami bilaterali tra Egitto e Stati Uniti. (Cae)